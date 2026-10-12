While bright colors and soft goods are Eclectic interior designer Logan Wright’s specialties, she has turned up her design skills to help renovate a haunted house.

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Local interior designer Logan Wright was selected to be a contestant on HGTV’s reality show A Very Haunted Renovation. So far, Wright has not been eliminated from the competition.

Earlier this year, Wright was selected as a contestant on HGTV’s A Very Haunted Renovation. The premise is that designers would live in the haunted house while they tackled the many renovation projects. The group is renovating Bihl Manor, a historic 1890s mansion in Fremont, Ohio. The home also operates as a paranormal investigation venue.

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