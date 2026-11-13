Sometimes the mission seems impossible.

Especially when you’re going up against a team you’ve often played in the postseason and never beaten.

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Lizi Arbogast / TPI Benjamin Russell's Josh Harriell, left, rushes the ball up field against Spanish Fort.
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Lizi Arbogast / TPI Benjamin Russell's Caleb Kendrick (9) and Kenderious Byrd (95) combine for a hit against Spanish Fort on Friday night.