ACPD, JGPD & TCSO police reports Nov. 2-10 TPI Staff TPI Staff Author email Nov 17, 2026 3 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Alexander City Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m}@G] gk^DEC@?8mk^AmkAm• y6DD:42 z6?J2EE2 |:??:7:6=5[ b`[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAm• #@5?6J {J56== (C:89E yC][ a_[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] fk^DEC@?8mk^AmkAm• (:==:2> s2G:5 w@82?[ `h[ @7 |@3:=6[ H2D 2CC6DE65 7@C 4@?E6>AE @7 4@FCE]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ek^DEC@?8mk^AmkAm• p??2 |26 w@==6J[ ca[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] dk^DEC@?8mk^AmkAm• r2C= p=36CE $E:676=>6J6C xxx[ ea[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• %9@>2D pCE9FC q=2<6=J[ ad[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAm• {@C?6 {2>2C v@=56?[ ad[ @7 z6==JE@?[ H2D 2CC6DE65 7@C 4@?E6>AE @7 4@FCE]k^AmkAm• r9C:DE@A96C $92?6 r2FD6J[ dc[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C 2?5 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ck^DEC@?8mk^AmkAm• #@36CE |:4926= v=2DD3FC? yC][ c`[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAm• {2G6?56C +292C2 z6==J[ a_[ @7 v@@5H2E6C[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] bk^DEC@?8mk^AmkAm• s@>:?:BF6 ~’}62= u@DE6C[ ag[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAm• s:2>@?5 {2<JC6 vC62E9@FD6[ af[ @7 ~A6=:<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ak^DEC@?8mk^AmkAm• r2C@= (2EED qC@H?[ e`[ @7 ~I7@C5[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAm• |2C:E9:2 y@?6< p52>D@?[ bc[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAmkDEC@?8my24<D@?’D v2A !@=:46 s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAm• pBF2G:2 %@55[ ae[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 @? EH@ 4@F?ED @7 EC277:4 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• r96C@<66 (@@5D[ ac[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C EC277:4 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ @? E96 ah__ 3=@4< @7 #@4< $AC:?8D #5]k^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 7:CDE\568C66 E967E 3J 5646AE:@? @? E96 g_ 3=@4< @7 (2=<6C sC:G6]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D ~77:46k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m}@G] `_k^DEC@?8mk^AmkAm• z6??6E9 $>:E9[ @7 z6==JE@?[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C 49:=5 DFAA@CE]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] hk^DEC@?8mk^AmkAm• #2?52== ~=:G6C H2D 2CC6DE65 7@C 2 72:=FC6 E@ A2J H2CC2?E]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Report Arrest Failure To Pay Failure To Appear Theft TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular HBS standout signs to play college softball Wildcats overcome rough start to down Spanish Fort ACPD and TCSO police reports Oct. 26-Nov. 4 Family-owned food truck plans to fill need Young Generals look to grow together this season Local Weather Currently in Alexander City 52° Cloudy64° / 37° 7 PM 51° 8 PM 49° 9 PM 48° 10 PM 47° 11 PM 46° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.