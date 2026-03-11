Lavada Carlisle, 44, and James Vickers, 63, both of Alexander City, were arrested Saturday after a search discovered large quantities of various drugs.

The Tallapoosa County Narcotics Task Force, assisted by the Coosa County Special Response Team executed a search warrant in Goodwater. During the search agents seized approximately 263g of synthetic marijuana, 541g of marijuana, 45g of methamphetamine, 1g of crack cocaine, and THC gummies, according to a press release. 

031426 2 arested trafficking.jpg
