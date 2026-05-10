A local Air Force veteran getting a ramp was brought to fruition through community partners, but it all started with his daughter. 

050626HomeDepotRamp1.jpg
Buy Now

Sarah Chase / TPI The Team Depot Home Depot team build Air Force Veteran Gerald Atchinson's ramp outside of his home.

Kayla Atchinson knew as her worry deepened and her father, Gerald Atchinson, continued to battle Parkinson’s Disease she needed to do something to bring some ease back into his life. Kayla previously worked for the Domestic Violence Intervention Center. That job connected her with the Lake Martin Area United Way, a partnership that was the starting point for getting a ramp for her father. 

050626HomeDepotRamp2.jpg
Buy Now

Sarah Chase / TPI The Home Depot Team and Alexander City Civitan Club member Brian Dix, left, pause their work to take a photo with Air Force Veteran Gerald Atchinson, above, before continuing the building process.