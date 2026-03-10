Bunts and timely runs were all that the Horseshoe Bend baseball team needed on Tuesday.

In the Generals' second matchup against the Reeltown Rebels this season, they were the ones who got the better end of things with a 3-1 win at home. Similar to the first matchup, the Rebels struck first and early, with a walk bringing in the first run of the day.

030726-hbs baseball.jpg
Buy Now

Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Bryce Jordan looks to tag a Reeltown baserunner at second base on Tuesday. The Generals scored three runs in the bottom of the fifth to come away with the win.