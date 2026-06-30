Central Alabama Community College celebrated student achievement during its 2026 Honors Program held on the Alexander City campus.
The event recognized students from across the college’s campuses for excellence in academics, leadership, service, athletics, innovation and campus involvement.
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