District Judge Chad Harrison called it a “gross disregard for human life” as he did not grant a bond to Ameyun May, 21, of Alexander City, who is accused of killing his 4-month-old son.
May was in court in Dadeville on Wednesday afternoon for an Aniah’s Law and preliminary hearing in the case where he is charged with intentional murder and second-degree possession of marijuana.
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