A single-vehicle crash that occurred at approximately 4 a.m. Saturday, June 20, has claimed the life of a Camp Hill man. 

According to a press release from the Alabama Law Enforcement Agency, Justin L. Willbanks, 33, was fatally injured when the 2003 Ford Explorer he was driving left the roadway and struck a tree. Willbanks was pronounced deceased at the scene, the release stated.

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