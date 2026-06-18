Jeanie A. Joiner, 46, of Alexander City, was arrested for second-degree promoting prison contraband after an investigation by the Tallapoosa County Narcotics Task Force.

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Goodwin, left, and Joiner

On Tuesday, June 16, the Tallapoosa County Jail staff intercepted narcotics trying to be introduced into the jail, according to a press release.