A few decades ago, local governments and other agencies spent a lot of time trying to rebuild the area after Russell Corp. closed most of its operations in Alexander City.

Today, not only do government entities in Tallapoosa County understand the need to work together, but so do non-governmental organizations, including both local chambers of commerce, Lake Martin Tourism Association and Lake Martin Area Economic Development Alliance.

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The demolition of Russell Corp.'s old mill No. 8 and 9 will free up industrial space to help bring more jobs to the area.