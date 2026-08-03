Nicky Whaley’s 10th year in the Alexander City School system is his biggest yet.
At Tuesday night’s ACS board of education meeting, superintendent Dr. Jose Reyes, Jr. announced to a packed boardroom that Whaley would be leading the newly consolidated William L. Radney Junior High School as principal beginning the 2026-2027 school season.
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