With the impending retirement of city attorney Larkin Radney at the end of August, the City of Alexander City City Council spent the first two days of this week looking for his replacement.
During a pair of special called meetings Monday and Tuesday, five hopeful candidates were interviewed for the job — Alan T. Hargrove; Thomas R. Goree, Jr.; Joseph R. Fuller; Tom F. Young, Jr.; and Gregory M. Varner. Each candidate was asked nine questions, the same for each applicant, by councilmembers Jaden Tuck and Julie Goree.
kAmkDA2?m“x E9:?< H6’C6 G6CJ 7@CEF?2E6 E@ 92G6 E96 42=:36C @7 42?5:52E6D E92E H6 92G6[” v@C66 D2:5] “(6 92G6 2 92C5 49@:46 29625]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mr2?5:52E6D H6C6 E96? E@=5 H9@6G6C :D D6=64E65 H:== H@C< 4=@D6=J H:E9 4:EJ 4=6C< $E6A92?:6 $@FE96C=2?5[ H9@ :D E2D<65 H:E9 4@?E24E:?8 E96 4:EJ 2EE@C?6J H96? 2? :DDF6 2C:D6D] p== C6BF6DED >FDE 8@ E9C@F89 96C[ 244@C5:?8 E@ 4@F?4:= AC6D:56?E q@33J %2A=6J]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mu@==@H:?8 %F6D52J’D :?E6CG:6H D6DD:@?[ 4@F?4:=>6>36CD H6?E :?E@ 6I64FE:G6 D6DD:@? E@ 5:D4FDD E96 AC@D 2?5 4@?D @7 6249 2AA=:42?E] p ?6H 4:EJ 2EE@C?6J H:== 36 2AA@:?E65 2E E96 ?6IE 4:EJ 4@F?4:= >66E:?8[ H9:49 :D D4965F=65 7@C dib_ A]>] |@?52J]k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mp=2? %] w2C8C@G6[ yC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp=2? %] w2C8C@G6[ yC] 3682? AC24E:4:?8 =2H :? |@?E8@>6CJ H96C6 96 92D DA6?E E96 3F=< @7 9:D 42C66C 2D 2? 2EE@C?6J 2E #FD9E@? $E2<6=J]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6 3682? 9:D 42C66C H:E9 E96 7:C> :? `hhh 2?5 :D 4FCC6?E=J @? E96 7:C>’D >2?286>6?E 4@>>:EE66] p 8C25F2E6 @7 q:C>:?892>\$@FE96C? r@==686 2?5 %96 &?:G6CD:EJ @7 p=232>2 $49@@= @7 {2H[ w2C8C@G6 3F:=E 2 4:G:= 5676?D6 AC24E:46 H:E9 2 7@4FD @? 4@>A=6I =:E:82E:@?]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6 2?5 9:D H:76[ y@5:[ =:G6 @? {2<6 |2CE:? H:E9 E96:C EH@ 49:=5C6?[ !C2E96C p??6 2?5 %9@>2D] %96 72>:=J C68F=2C=J DFAA@CED r9:=5C6?’D w2C3@C 72>:=:6D[ 2?5 w2C8C@G6 H2D C646?E=J ?2>65 E@ E96 r9:=5C6?’D w2C3@C 3@2C5] w6 :D 2=D@ 24E:G6 H:E9 r9FC49 :? E96 !:?6D 2?5 E96 v~p%’D >6?’D q:3=6 DEF5J]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw2C8C@G6 :D 2 >6>36C @7 E96 p=232>2 $E2E6 q2C[ |@?E8@>6CJ r@F?EJ q2C pDD@4:2E:@?[ u656C2= q2C pDD@4:2E:@?[ p=232>2 s676?D6 {2HJ6CD pDD@4:2E:@?[ s676?D6 #6D62C49 x?DE:EFE6 2?5 p>6C:42? q2C pDD@4:2E:@?]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw2C8C@G6 D2:5 9:D >2:? C62D@? 7@C 2AA=J:?8 7@C E96 4:EJ 2EE@C?6J A@D:E:@? :D 3642FD6 96 H2?ED E@ 8:G6 324< E@ E96 4@>>F?:EJ] w6 >@G65 E@ E96 {2<6 |2CE:? 2C62 2 76H J62CD 28@ 2?5 D2:5 96 76== :? =@G6 H:E9 E96 2C62]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“(96? E9:D D:EF2E:@? 42>6 FA 2D 4:EJ 2EE@C?6J[ D@>63@5J 42==65 >6 2?5 D2:5[ ‘x E9:?< J@F H@F=5 36 A6C764E 7@C E92E C@=6[’” w2C8C@G6 D2:5] “x ?6G6C H@F=5 92G6 4@?D:56C65 2?JE9:?8 =:<6 E9:D[ 3FE :E 7:ED H:E9 >6 H2?E:?8 E@ 8:G6 324< E@ E96 4@>>F?:EJ[ H2?E:?8 E@ DFAA@CE E96 4@>>F?:EJ[ H2?E:?8 E@ 96=A =625 2?5 36 2 A2CE @7 E9:D :?4C65:3=6 2C62]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m(96? 2D<65 23@FE 9@H 96 H@F=5 EC62E 9:D C@=6 2D 4:EJ 2EE@C?6J :7 D6=64E65[ w2C8C@G6 D2:5 96 H@F=5 EC62E E96 4:EJ[ E96 6?E:EJ[ 2D 9:D 4=:6?E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“%92E’D @3G:@FD=J 2 E@F89 :DDF6 7@C 2 =@E @7 4:EJ 2EE@C?6JD[” w2C8C@G6 D2:5] “s@ J@F H@C< 7@C E96 >2J@Cn s@ J@F H@C< 7@C E96 4@F?4:=n s@ J@F H@C< 7@C E96 4:E:K6?Dn xE’D E@F89] qFE 2E E96 6?5 @7 E96 52J[ >J F?56CDE2?5:?8 :D x H@F=5 5676?5 2?5 C6AC6D6?E E96 6?E:EJ[ E96 4:EJ[ 2?5 E92E’D H96C6 x H@F=5 36 :? 6G6CJ 564:D:@? x H@F=5 >2<6 :D H92E :D 36DE 7@C E96 4:EJ]” k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m%9@>2D #] v@C66[ yC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%9@>2D v@C66[ yC] :D 2 =:76=@?8 C6D:56?E @7 E96 2C62[ >@G:?8 2H2J @?=J E@ 4@?E:?F6 9:D 65F42E:@? 2?5 E@ 368:? 9:D =2H 42C66C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mv@C66 8C25F2E65 7C@> $2>7@C5 &?:G6CD:EJ[ rF>36C=2?5 $49@@= @7 {2H H:E9 9:D ;FC:D 5@4E@C2E6 7@==@H:?8 9:D 8C25F2E:@? 7C@> v6@C8:2 x?DE:EFE6 @7 %649?@=@8J H96C6 96 C646:G65 9:D 32496=@C @7 D4:6?46 568C66] w6 H2D C646?E=J ?2>65 E96 2EE@C?6J @7 C64@C5 7@C p=6I2?56C r:EJ $49@@=D] w6 DA6?E >@C6 E92? `d J62CD 2E u2CC:D[ #:=6J U2>Aj !:EE 2D 2? 2EE@C?6J]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mv@C66 :D 2 >6>36C @7 E96 q:C>:?892> q2C pDD@4:2E:@? 2?5 E96 p=232>2 pDD@4:2E:@? 7@C yFDE:46]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6 2?5 9:D H:76 #:=6J 92G6 E9C66 D@?D]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mv@C66 D2:5 96 A=2?D E@ DE6A 324< 7C@> 2 =@E @7 9:D 4FCC6?E 5FE:6D :7 96 :D D6=64E65 2D 4:EJ 2EE@C?6J] w6 :D 4FCC6?E=J D6CG:?8 2D E96 AF3=:4 5676?56C 7@C 3@E9 $J=242F82 2?5 p=6I2?56C r:EJ >F?:4:A2=:E:6D[ 2?5 96 <?@HD E96 p=6I r:EJ C@=6 H@F=5 92G6 E@ 36 5:DD:A2E65 :7 96 :D 49@D6? 2D 4:EJ 2EE@C?6J]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x7 x H6C6 E@ 86E E9:D C@=6[ E96C6 2C6 46CE2:? A2CED @7 >J AC24E:46 E92E x H@F=5 AC@323=J H:?5 5@H? D:8?:7:42?E=J[” v@C66 D2:5] “x7 E9:D :D D@>6E9:?8 E92E x H6C6 E@ 5@[ x H@F=5 =:<6 7@C :E E@ 36 E96 3F=< @7 >J AC24E:46 E@ H96C6 x’> 23=6 E@ 8:G6 E96 4:EJ E96 E:>6 E92E :E 56D6CG6D]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mv@C66 :D 3:8 @? C:D< 2DD6DD>6?E[ 96 D2:5[ 2?5 86EE:?8 29625 @7 C:D<D 367@C6 E96J 4@>6 23@FE] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x E9:?< 2 =@E @7 E:>6D 3FD:?6DD6D 86E :?E@ 2 =:EE=6 3:E @7 9@E H2E6C 3642FD6 E96J 2C6 5:D>:DD:G6 @7 D>2== E9:?8D[” v@C66 6IA=2:?65] “x7 E96J 925 366? 92?5=65 E96 C:89E H2J[ D@>6E:>6D H:E9 ;FDE 2 =:EE=6 3:E @7 4@>A2DD:@? C2E96C E92? 2 4@=5 D9@F=56C[ E9:?8D 42? H@C< @FE 62D:=J] … x’> ?@E D2J:?8 E92E E92E’D 2=H2JD E96 C:89E 2?DH6C[ 3FE x E9:?< 6G6CJ D:EF2E:@? J@F 92G6 E@ 36 23=6 E@ 6G2=F2E6 H92E E96 ?665 :D :? E92E D:EF2E:@? E@ 36DE E2:=@C J@FC 4@FCD6 @7 24E:@? >@G:?8 7@CH2C5]” k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8my@D6A9 #] uF==6Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp 8C25F2E6 @7 q6?;2>:? #FDD6== w:89 $49@@=[ y@D6A9 uF==6C :D 2 7@F?5:?8 2EE@C?6J 2E uF==6C w2>AE@?[ {{r[ :? p=6I2?56C r:EJ] w6 DA64:2=:K6D :? 4:G:= =:E:82E:@?[ 4C:>:?2= 5676?D6 2?5 C62= 6DE2E6 EC2?D24E:@?D] w6 2=D@ AC24E:46D :? AC@32E6 4@FCE 2?5 :D 25>:EE65 :?E@ p=232>2’D |:55=6 2?5 }@CE96C? &?:E65 $E2E6D s:DEC:4E r@FCED] uF==6C 3682? AC24E:4:?8 =2H 2D 2 D@=@ AC24E:E:@?6C AC:@C E@ @A6?:?8 uF==6C w2>AE@?[ {{r] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?muF==6C 8C25F2E65 7C@> u2F=<?6C &?:G6CD:EJ’D %9@>2D v@@56 y@?6D $49@@= @7 {2H] (9:=6 2 DEF56?E 96 H2D 2 D6?:@C 65:E@C @7 y@?6D {2H C6G:6H] w6 2=D@ D6CG65 2D 2 =2H 4=6C< E@ E96 q62D=6J p==6? =2H 7:C> 5FC:?8 E9:D E:>6] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6 :D 2 8C25F2E6 @7 E96 &?:G6CD:EJ @7 p=232>2 2E q:C>:?892> H:E9 2 32496=@C @7 D4:6?46[ u=@C:52 $E2E6 &?:G6CD:EJ’D r@==686 @7 qFD:?6DD H:E9 2 >2DE6CD :? 3FD:?6DD 25>:?:DEC2E:@?] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?muF==6C 2=D@ 92D 2 324<8C@F?5 :? >F?:4:A2= =2H[ 92G:?8 D6CG65 2D E96 %@H? @7 t4=64E:4’D 2EE@C?6J 7@C `b J62CD] p=E9@F89 96 25>:ED t4=64E:4 :D >F49 D>2==6C E92? p=6I2?56C r:EJ[ 96 36=:6G6D E92E 6IA6C:6?46 H:== 36 :>A6C2E:G6 :7 96 :D 49@D6? 2D 4:EJ 2EE@C?6J]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“|@DE=J x 562=E H:E9 E96 >2J@C @C 4:EJ 4=6C< @C 2 56A2CE>6?E 9625 7C@> E:>6 E@ E:>6[ =:<6 E96 49:67 @7 A@=:46 @C H2E6C 56A2CE>6?E[” uF==6C D2:5] “p?5 9@?6DE=J[ :7 :E H2D <:?5 @7 2? @77\E96\H2== BF6DE:@?[ x H@F=5 42== E96 {628F6 @7 |F?:4:A2=:E:6D] … W%96 E@H?X H@F=5 2D< >6 H92E x H@F=5 5@[ 2?5 x H@F=5 E6== E96> H92E x E9@F89E E96J D9@F=5 5@] x H@F=5 2=H2JD D2J[ ‘qFE E9:D :D @? J@F] *@F’C6 E96 =6256CD9:A] xE’D ?@E @? >6[’ 3FE E96J 2=H2JD 7@==@H65 >J 25G:46]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?muF==6C D2:5 96 H@F=5 EC62E E96 4@F?4:= 2?5 >2J@C 2D 9:D 4=:6?E 2?5 D2:5 @3;64E:G:EJ H@F=5 36 E96 ?2>6 @7 E96 82>6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x’> ?@E 2 3:2D65 8FJ[” uF==6C D2:5] “x 92G6 >J @A:?:@?[ 3FE J@F <?@H H92E E96J D2J 23@FE @A:?:@?D] xE’D ;FDE @A:?:@?D] x 5@?’E 7@C6D66 2? :DDF6 H96C6 2?JE9:?8 A@=:E:42= 42? :?7=F6?46 >6 @?6 H2J @C E96 @E96C]”k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m%@> u] *@F?8[ yC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%@> u] *@F?8[ yC] H2D 3@C? 2?5 C2:D65 :? p=6I2?56C r:EJ 2?5 DE:== >2<6D 9:D 9@>6 96C6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6 8C25F2E65 7C@> E96 &?:G6CD:EJ @7 p=232>2 :? `hfd H:E9 2 32496=@CVD 568C66 :? 3FD:?6DD] w6 E96? 3682? H@C<:?8 7@C r9:67 yFDE:46 r]r] “q@” %@=36CE 2?5 H:E9 E96 p5>:?:DEC2E:G6 ~77:46 @7 r@FCED 5FC:?8 E96 E6?FC6 @7 r9:67 yFDE:46 w@H6== w67=:?] *@F?8 8C25F2E65 7C@> q:C>:?892> $49@@= @7 {2H :? `hga] w6 4=6C<65 7@C yF586 r92C=6D }:46 2?5 =2E6C D6CG65 2D 2 r@FCE p5>:?:DEC2E@C 7@C E96 y6776CD@? r@F?EJ r@FCE $JDE6> H9:=6 :? =2H D49@@=]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m*@F?8 92D 2=D@ D6CG65 2D 2 4:EJ AC@D64FE@C[ $A64:2= #676C66 :? u2>:=J r@FCE[ $A64:2= s:DEC:4E r@FCE yF586[ |F?:4:A2= r@FCE yF586 2?5 2D DA64:2= !C@32E6 yF586 7@C %2==2A@@D2 r@F?EJ] w6 D6CG65 `g J62CD 2D E96 u:7E9 yF5:4:2= r:C4F:E yF586] *@F?8 C6E:C65 :? y2?F2CJ a_`h 2?5 ;@:?65 E96 |@CC:D w2J?6D =2H 7:C>]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%@ 52E6[ *@F?8 92D C646:G65 2AAC@I:>2E6=J c__ 255:E:@?2= 9@FCD @7 DA64:2= ;F5:4:2= EC2:?:?8 E9C@F89 E96 p5>:?:DEC2E:G6 ~77:46 @7 r@FCED r@?E:?F:?8 {682= t5F42E:@? !C@8C2> 2?5 4@>A=6E65 E96 q2D:4 |65:2E:@? %C2:?:?8 4@FCD6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6 :D >2CC:65 E@ !2> '2C52>2? *@F?8 2?5 E96 4@FA=6 92D EH@ 49:=5C6?[ |:4926= 2?5 zC:DE6?] %96 *@F?8D 2EE6?5 u:CDE &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m*@F?8 3C:?8D ?62C=J cd J62CD @7 =682= 6IA6C:6?46 E@ E96 E23=6 2?5 92D?’E 8:G6? :E FA 6G6? D:?46 96 C6E:C65] x? a_a`[ 96 3642>6 E96 E@H? 2EE@C?6J 7@C E96 %@H? @7 #@4<7@C5] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“%96 4:EJ 2EE@C?6J’D ;@3 :D E@ 25G:D6 E96 4:EJ 4@F?4:= 2D E@ E96 CF=6 @7 =2H E92E 2AA=:6D E@ 2?J A2CE:4F=2C 4:C4F>DE2?46[” *@F?8 D2:5 %F6D52J] “%92E’D H92E >J C@=6 :D] xE :D >J 9@A6 E92E E96 4:EJ 4@F?4:= 2?5 x H:== 23:56 3J 2?5 7@==@H E9@D6 :?DECF4E:@?D[ 3FE 2E E96 6?5 @7 E96 52J[ E96 4:EJ 2EE@C?6J :D ?@E 2 A@=:E:42= 42?5:52E6] … x[ 2D 2 4:EJ 2EE@C?6J[ 2> 4@?EC@==65 3J AC@465FC6D[ DE2EFE6D[ A@=:4:6D 2?5 E9@D6 <:?5D @7 E9:?8D]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms6DA:E6 36:?8 C6E:C65[ *@F?8 4@?E:?F6D E@ H@C< 2=>@DE 2 7F== 42D6 =@25] qFE 96 D2:5 :7 96 :D D6=64E65 2D E96 ?6IE 4:EJ 2EE@C?6J[ 96’== 8:G6 p=6I2?56C r:EJ E96 2EE6?E:@? :E 56D6CG6D]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x 42CCJ 2 AC6EEJ 8@@5 42D6 =@25 2?5 x’> G6CJ 7@CEF?2E6 7@C E92E[” *@F?8 D2:5] “qFE x’> 2=D@ AC6EEJ 8@@5 2E E:>6 >2?286>6?E] x >2?286 4@FCE[ x >2?286 4=:6?ED[ x >2?286 >J 4:EJ 2EE@C?6J @3=:82E:@?D 6=D6H96C6[ 2?5 J@F’G6 8@E E@ =62C? E@ 5@ E92E] pD 2 C6DF=E[ x’> 23=6 E@ 86E 324< E@ 4=:6?ED 2?5 2?DH6C W2?JX BF6DE:@?D :? 2 E:>6=J >2??6C]” k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mvC68@CJ |] '2C?6Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp ?2E:G6 @7 r=2J r@F?EJ[ vC68 '2C?6C 4FCC6?E=J @H?D 9:D @H? 7:C> :? pD9=2?5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m'2C?6C 62C?65 9:D F?56C8C25F2E6 568C66 7C@> v6@C8:2 %649 2?5 27E6C 4=6C<:?8 H:E9 E96 pE=2?E2 =2H 7:C>[ p=DE@? U2>Aj q:C5[ 96 @3E2:?65 9:D =2H 568C66 7C@> #686?E &?:G6CD:EJ $49@@= @7 {2H :? ':C8:?:2]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6 3682? 9:D 42C66C 2D 2? 2DD@4:2E6 2EE@C?6J H:E9 2 7:C> :? #@2?@<6] p J62C =2E6C[ :? a___[ 96 @A6?65 9:D @H? 7:C> :? pD9=2?5] ~G6C E96 A2DE a_ J62CD[ E96 7:C> 92D 8C@H? 7C@> 2 D@=6 AC24E:E:@?6C :? pD9=2?5[ E@ :ED >@DE C646?E D:K6 @7 EH@ @77:46D[ 7@FC 2EE@C?6JD 2?5 D6G6? DE277 >6>36CD[ D6CG:?8 4=:6?ED 2C@F?5 E96 6?E:C6 DE2E6 @7 p=232>2]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m'2C?6C :D 25>:EE65 E@ AC24E:46 =2H :? p=232>2 2?5 E96 &?:E65 $E2E6D s:DEC:4E r@FCE 7@C E96 |:55=6 2?5 }@CE96C? s:DEC:4ED @7 p=232>2] w6 :D 2 7@C>6C !C6D:56?E @7 E96 p=232>2 rC:>:?2= s676?D6 {2HJ6CD pDD@4:2E:@? 2?5 92D D6CG65 @? E96 p=232>2 $E2E6 q2C q@2C5 @7 q2C r@>>:DD:@?6CD[ E96 8@G6C?:?8 3@5J :? p=232>2 7@C =2HJ6CD[ 7@C ?:?6 J62CD]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mvC68 2?5 9:D H:76[ z6==J[ 92G6 E9C66 52F89E6CD]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp=E9@F89 7C@> @FE @7 E@H?[ '2C?6C D2:5 96 :D 4@>>:EE65 E@ E96 4:EJ 2EE@C?6J’D A@D:E:@? 2?5 92D 32=2?465 36:?8 E96 2EE@C?6J 7@C r=2J r@F?EJ 2?5 E96 r:EJ @7 pD9=2?5 7@C >2?J J62CD]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~?6 E9:?8 '2C?6C D2:5 96 AC:56D 9:>D6=7 @? :D 36:?8 F?3:2D65 2?5 36:?8 23=6 E@ =@@< 2E E9:?8D 7C@> 2 AFC6=J =682= DE2?5A@:?E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“|J 8@2= :D 2=H2JD E@ 36 2? @3;64E:G6 C6D@FC46 7@C E96 6?E:C6 3@5J[” '2C?6C D2:5] “xE’D 2 =@E 62D:6C 7@C >6 E@ 5@ E92E H96? x 92G6 6G6CJ >6>36C ECFDE:?8 E92E E96 @A:?:@? E92E x 8:G6 — 6G6? E9@F89 :E >:89E 36 4@?EC2CJ E@ H92E E96J A2CE:4F=2C=J H2?E E@ 962C — :7 E96J 42? ECFDE >J A@D:E:@?[ E96J <?@H E92E E96 25G:46 E92E x’> 8:G:?8 :D E96 36DE =682= 25G:46] x ECJ G6CJ 92C5 E@ 2G@:5 2 =@E @7 E96 A@=:E:4D]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m'2C?6C D2:5 96 2=H2JD EC:6D E@ =@@< 2E E96 3:886C A:4EFC6 @7 2 D:EF2E:@? E@ <?@H H92E A@E6?E:2= A:E72==D @C C6A6C4FDD:@?D 2 4=:6?E 4@F=5 7246]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“|J 8@2= :D E92E x’> E@ AC@G:56 J@F E96 9@=:DE:4 =682= 25G:46[” '2C?6C D2:5] “$@>6E:>6D E92E >62?D E92E H6 AC@G:56 >@C2= 25G:46 @? H92E H6 E9:?< :D >2J36 E96 C:89E E9:?8 E@ 5@] … x E9:?< x 92G6 E92E 6IA6C:6?46 2?5 92G6 56>@?DEC2E65 E92E 23:=:EJ E@ 3C:?8 H:D5@> E@ E96 ;@3[ ?@E ;FDE =682= <?@H=6586]”k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mk6>mvH6? q:D9@A 4@?EC:3FE65 E@ E9:D C6A@CE]k^6>mk^DA2?mk^Am