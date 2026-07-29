With the impending retirement of city attorney Larkin Radney at the end of August, the City of Alexander City City Council spent the first two days of this week looking for his replacement.

During a pair of special called meetings Monday and Tuesday, five hopeful candidates were interviewed for the job — Alan T. Hargrove; Thomas R. Goree, Jr.; Joseph R. Fuller; Tom F. Young, Jr.; and Gregory M. Varner. Each candidate was asked nine questions, the same for each applicant, by councilmembers Jaden Tuck and Julie Goree.

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