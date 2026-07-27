There are those people who love accolades and there are those who consistently work hard day in and day out not expecting a pat on the back.
Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes, Jr. falls into the second category. He shows up and leads ACS every day, hoping to improve education for all of Alex City.
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