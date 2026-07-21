Featured New Site youngster wins statewide pageant Lizi Arbogast Lizi Arbogast Managing Editor Author email Jul 21, 2026 7 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save What little girl doesn’t like having her makeup done and getting to dress in fancy clothes?New Site’s Presley Johns sure does. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?mp?5 D96’D >2<:?8 2 J@F?8 42C66C @FE @7 :E 2D D96 C646?E=J H@? E96 {:EE=6 |:DD p=232>2 A2862?E 96=5 2E !6== r:EJ]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m“x 925 E@ 5@ 2? :?E6CG:6H[ 7F? 72D9:@? 2?5 6G6?:?8 8@H?[” `a\J62C\@=5 !C6D=6J D2:5]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m!C6D=6J D2:5 :E’D 92C5 E@ 82F86 6I24E=J H92E D96’D ;F5865 @?[ 3FE D96 <?@HD A6CD@?2=:EJ 2?5 2AA62C2?46 2C6 2 3:8 A2CE @7 :E] p?5 D96’D 8@E A6CD@?2=:EJ :? DA256D]k^DA2?mk^Am Buy Now Submitted / TPI New Site 12-year-old Presley Johns win the Little Miss Alabama pageant held recently in Pell City. kAmkDA2?m!C6D=6J 4@>A6E65 :? 96C 7:CDE A2862?E H96? D96 H2D ;FDE a >@?E9D @=5[ 3FE D96 E@@< 2 =@?8 3C62< F?E:= 7@FCE9 8C256 H96? D96 C62==J DE2CE65 E96 AC@46DD FA 282:?] }@H[ D96’D 6?E6C:?8 D6G6?E9 8C256 2E w@CD6D9@6 q6?5 $49@@= 2?5 96C C646?E H:? BF2=:7:65 96C 7@C |:DD &=E:>2E6 &$p]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 92C56DE A2CE 23@FE 4@>A6E:?8 :? A2862?ED[ !C6D=6J D2:5[ :D D92<:?8 @77 E9@D6 :?:E:2= ?6CG6D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mqFE @?46 D96 86ED E9C@F89 E92E[ !C6D=6J E9C:G6D @? DE286] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mpD E96 AC:?46DD6D H6C6 2??@F?465[ !C6D=6J 9@A65 ?@E E@ 962C 96C ?2>6[ <?@H:?8 :7 :E 42>6 5@H? E@ E96 6?5 2?5 E96 7:?2= EH@ 4@>A6E:E@CD[ D96 925 2 8@@5 D9@E @7 H:??:?8 :E 2==]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp?5 H96? 96C ?2>6 H2D 7:?2==J 2??@F?465 2?5 D96 H2D 4C@H?65[ !C6D=6J :>>65:2E6=J DBF62=65[ D96 D2:5]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“x H2D C62==J 6I4:E65 2?5 92AAJ[” !C6D=6J D2:5] “x C2? E@ E96 5C6DD:?8 C@@> H96C6 |@>>2 H2D[ 2?5 H6 H6C6 =:<6 ‘*66P ~9 >J 8@D9P *2JP’” k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m!C6D=6J D2:5 E96 4C@H? H2D F?:BF6 E@@ 3642FD6 :E 925 E96 DE2E6 @7 p=232>2 @? :E]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mpD:56 7C@> 96C A2862?ED[ !C6D=6J :D 2 %JA6 ` 5:236E:4 2?5 FD6D 96C D@4:2= >65:2 A=2E7@C>D E@ 5:D4FDD :DDF6D C6G@=G:?8 2C@F?5 96C =:76] $96 2=D@ D2:5 D96 ;FDE >256 E96 wq$ ;F?:@C G2CD:EJ 32D<6E32== E62> 2?5 92D DA6?E E96 DF>>6C AC6A2C:?8 7@C E96 FA4@>:?8 D62D@?]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags New Site Presley Johns Little Miss Alabama Lizi Arbogast Managing Editor Author email Follow Lizi Arbogast Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular New Site youngster wins statewide pageant ACPD, TSCO police reports from June 30 through July 13 Former BRHS standout inks deal with Nike Trafficking suspect caught ‘wet handed,’ police say 2 Alex City residents arrested for trafficking drugs Local Weather Currently in Alexander City 77° 89° / 73° 2 AM 76° 3 AM 75° 4 AM 75° 5 AM 74° 6 AM 74° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.