Charles E. Perdue, 54, and Lacoria S. Stallings, 33, both of Alexander City were arrested on charges of trafficking.

Perdue and Stallings were arrested July 9 after the Tallapoosa County Narcotics Task Force, along with the Alexander City Special Response Group, executed two search warrants in Alexander City, a press release stated.

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Charles Perdue and Lacoria Stallings