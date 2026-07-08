Alexander City Mayor Mike Densmore repeated to the city council he was working to make Alex City a center of excellence.
“In the next two weeks I have two meetings,” Densmore said.
kAm%96 EH@ >66E:?8D 4@?D:DE @7 @?6 H:E9 2 9:89\C2?<:?8 6=64E65 DE2E6 @77:4:2= 2?5 @?6 H:E9 2 9:89\C2?<:?8 6=64E65 ?2E:@?2= @77:4:2=[ 3@E9 @7 H9@> 96 :D =@@<:?8 7@C DFAA@CE 7C@>]k^Am
kAm“x H2?E E@ D66 9@H H6 42? 364@>6 E96 46?E6C @7 6I46==6?46 :? t2DE r6?EC2= p=232>2[” s6?D>@C6 D2:5]k^Am
kAmw6 2=D@ D2:5 3J E96 7:CDE @7 pF8FDE[ 96 H:== C6A@CE E@ E96 4@F?4:= @? @AE:@?D 7@C 7:?2?4:?8 D@ E96 4:EJ 42? 368:? FA8C25:?8 :ED :?7C2DECF4EFC6]k^Am
kAmu:?2==J[ s6?D>@C6 :?EC@5F465 E96 ?6H=J 9:C65 AF3=:4 H@C<D 5:C64E@C 2?5 6?8:?66C (6D uF=>6C]k^Am
kAm“w6 92D 2=C625J 7@F?5 D6G6C2= :DDF6D H96C6 E96 DE2E6 :D H@C<:?8 @? Wp=232>2X w:89H2J eb[” s6?D>@C6 D2:5]k^Am
kAmx? @E96C 2C62D @7 4:EJ 8C@HE9[ E96 4@F?4:= 2AAC@G65 EH@ @C5:?2?46D A6CE2:?:?8 E@ E96 3F:=5:?8 56A2CE>6?E]k^Am
kAm%96 7:CDE @?6 :?4C62D6D E96 A6E:E:@? @C 2AA62= 766 7C@> Sd_ E@ S`__] %96 D64@?5 @C5:?2?46 255D 2 Sad 766 E@ E9@D6 C6BF6DE:?8 2 K@?:?8 G6C:7:42E:@? =6EE6C 2?5 Sd_ 7@C E9@D6 C6BF6DE:?8 2 K@?:?8 G6C:7:42E:@? 7@C>]k^Am
kAmqF:=5:?8 56A2CE>6?E 25>:?:DEC2E:G6 2DD:DE2?E |2==@CJ uFEC2= D2:5 E96 K@?:?8 G6C:7:42E:@? 7@C> 42? 36 E:>6 4@?DF>:?8 E@ 4@>A=6E6]k^Am
kAm%96 4@F?4:= 2=D@ 2AAC@G65 2? @C5:?2?46 A6CE2:?:?8 E@ 3F:=5:?8D 36:?8 56DEC@J65 E9C@F89 E96 4:EJ’D C6G:E2=:K2E:@? :?:E:2E:G6 AC@8C2>]k^Am
kAmuFEC2= D2:5 E96 @C5:?2?46 H@F=5 2==@H @H?6CD @7 E96 =2?5 E@ C63F:=5 <66A:?8 E96 D2>6 7@@EAC:?E 2?5 E96 3F:=5:?8 56A2CE>6?E H@F=5 @G6CD66 E96 C63F:=5 E@ >2<6 DFC6 =2?5@H?6CD H6C6 <66A:?8 E96 AC@A6CEJ FA E@ 4@56]k^Am
kAmx? @E96C 3FD:?6DD E96 4@F?4:=ik^Am
kAm• pAAC@G65 E96 AFC492D6 @7 a]b 24C6D @? t2DE !:?6 $EC66E 7@C Sbd[___] %96 =2?5 :D 25;246?E E@ E96 (:==@H $EC66E DF3DE2E:@? 2?5 H:== 36 ?646DD2CJ 7@C E96 DF3DE2E:@? C63F:=5]k^Am
kAm• pH2C565 2 3:5 E@ pF3C6J $:=G6J t?E6CAC:D6D 7@C ?@ >@C6 E92? S`bd[gd_ 7@C DF3DE2E:@? E6DE:?8 2?5 >2:?E6?2?46] {:89E 56A2CE>6?E DFA6C:?E6?56?E qCJ2? {66 *2E6D D2:5 C63:55:?8 7@C E96 AC@;64E D2G65 E96 4:EJ 2C@F?5 Shd[___]k^Am
kAm• pAAC@G65 E@ 492?86 E96 2=4@9@= =:46?D6 7@C |2A4@ v2D $E2E:@? Rh`g[ =@42E65 @? p=232>2 w:89H2J aa (6DE E@ ?6H @H?6C y2J $25: |22 h`g[ {{r] %96 |2A4@ =@42E65 @? w:==2366 H2D 2=D@ 492?865 E@ ?6H @H?6C y2J $25: |22 ha_[ {{r]k^Am
kAm• w62C5 2 C6A@CE 7C@> p=6I r:EJ A@=:46 49:67 r9C:D $A:G6J E92E E96 p=6I2?56C r:EJ !@=:46 s6A2CE>6?E 2?DH6C65 agg 42==D 5FC:?8 E96 9@=:52J H66<6?5[ H9:49 :?4=F565 `a` EC277:4 DE@AD] $A:G6J D2:5 2=E9@F89 E96C6 H6C6 >@C6 E92? 5@F3=6 E96 ?@C>2= 2>@F?E @7 H66<6?5 42==D[ E96C6 H6C6 ?@ D6C:@FD 4C:>6D @C 562E9D]k^Am
kAm• w62C5 7C@> s:DEC:4E e 4@F?4:= >6>36C |:<6 {F42D H9@ C6A@CE65 E96 H2E6C AC6DDFC6 E6DE @? E96 t=<292E4966 H2E6C E2?< :D 4@>A=6E6]k^Am
kAm• w62C5 7C@> s:DEC:4E c 4@F?4:= >6>36C z6==J (2=5C@A C6A@CE65 E92E 4@>>F?:EJ 56G6=@A>6?E 5:C64E@C $4@EE w2C5J 92D DF3>:EE65 EH@ 8C2?ED[ @?6 7@C H2E6C D6CG:46D 2?5 @?6 7@C A2C<D 2?5 C64C62E:@?]k^Am
kAm• w6=5 2? 6I64FE:G6 D6DD:@? 2E E96 C6BF6DE @7 4:EJ 2EE@C?6J {2C<:? #25?6J :? C676C6?46 E@ 7:=:?8 2? F?=2H7F= 56E2:?6C 24E:@? 282:?DE r6>H2== $JDE6>D]k^Am
kAm%96 ?6IE C68F=2C=J D4965F=65 4@F?4:= >66E:?8 :D D6E 7@C dib_ A]>] |@?52J[ yF=J a_ :? E96 4@F?4:= 492>36CD] %96 >66E:?8 H:== 36 AC646565 3J 2 H@C< D6DD:@? E@ 368:? 2E cib_ A]>]k^Am