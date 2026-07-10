Law enforcement is saying it caught its suspect “wet handed” Friday in Alexander City.

According to a press releases, Anthony Eugene Lewis, 49, of Alexander City, was arrested and charged with unlawful manufacturing of a controlled substance, trafficking in cocaine, trafficking in opium, illegal possession of a prescription medication, certain persons forbidden to possess a pistol, unlawful possession of drug paraphernalia and tampering with evidence after a search warrant was executed on County Road in Alex City.

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