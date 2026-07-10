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Benjamin Russell quarterback Kingston Preyear annouced his commitment between Alabama, Vanderbilt and Florida on Friday. Preyear is rated as the No. 4 quarterback in the country according to 247Sports.

 File / TPI

Benjamin Russell quarterback Kingston Preyear has officially taken himself off the market for the foreseeable future. The four-star, top-rated, quarterback prospect has announced his commitment to the University of Alabama on Friday.

At the moment, Preyear is listed at the No. 44 overall recruit in the Class of 2028 according to 247Sports composite rankings. He is also rated as the No. 4 overall quarterback and No. 3 player in the state, behind only Maplesville’s Nehemiah McCary and Huntsville’s Joey Flemings. 

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