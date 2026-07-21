It’s official — Cederian Morgan (Benjamin Russell) is a Nike athlete. 

On Thursday, Nike announced the signing of a plethora of football standouts; including prominent names in the NFL all the way down to 11 of the top high school prospects in the country. The University of Alabama was one of 14 total colleges to have athletes sign to the massive brand — Morgan and running back EJ Crowell were one of few freshmen. 

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File / TPI Former Benjamin Russell and current Alabama receiver Cederian Morgan was one of eight Crimson Tide football players to sign an NIL deal with Nike. In total, 14 different universities had athletes sign with the brand, Alabama fell behind LSU with most atheltes signed.