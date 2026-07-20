While most everyone involved in the economic development of Alexander City, Tallapoosa County and Lake Martin agree the area is experiencing positive growth, there are many other areas that are still lacking.
Alexander City Chamber of Commerce executive director Steve Robinson has made it known he believes the Alex City area needs about 1,000 rooms, whether that be hotels or other short-term rentals.
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