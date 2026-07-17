Featured Top Story Dadeville hosts proper flag retirement ceremony Jul 17, 2026 Jul 17, 2026 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Usually when people think of burning a flag, it has a negative connotation.However, in fact, the proper way to retire a flag is through burning it during a flag retirement ceremony, which took place July 4 in Dadeville at Patriot Park. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?msFC:?8 E96 7=28 C6E:C6>6?E 46C6>@?J[ H9:49 H2D 9@DE65 3J p>6C:42? {68:@? !@DE `cb[ !2EC:4< |:4926= H6?E @G6C E96 E9C66 H2JD E@ AC@A6C=J C6E:C6 2 7=28]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m“%96 7:CDE :D E@ E2<6 E96 6?E:C6 7=28 2?5 AFE :E @G6C 2 7:C6 2?5 3FC? :E[ ?@E :? 677:8J =:<6 D@>6 @7 E96D6 A6@A=6 5@[ 3FE J@F 3FC? :E A2EC:@E:42==J[” |:4926= D2:5] k^DA2?mk^Am Buy Now Lizi Arbogast / TPI A Dadeville resident properly retires a United States flag during a Fourth of July ceremony at Patriot Park. kAmkDA2?m%96 D64@?5[ 244@C5:?8 E@ |:4926=[ :D E@ 5:D2DD6>3=6 E96 7=28[ D6A2C2E:?8 E96 DEC:A6D :?E@ :?5:G:5F2= C65 2?5 H9:E6 A:646D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“%9:D :D ?@E 56D64C2E:?8[Q |:4926= D2:5] “%9:D :D 2 >6E9@5@=@8J E@ AC@A6C=J 5:DA@D6 @7 2 7=28] xE :D ?@ =@?86C 4@?D:56C65 2 &?:E65 $E2E6D 7=28 @?46 :E :D 5:D2DD6>3=65 2?5 5@6D ?@E C6AC6D6?E 2 ECF6 7=28] %96 A:646D 42? 36 6:E96C 3FC?65 @C AFE :?E@ 2? 2AAC@AC:2E6 4@?E2:?6C 2?5 3FC:65] xE D9@F=5 ?6G6C 36 E9C@H? :? E96 EC2D9 :? 2?J H2J[ 6G6? :7 :EVD 366? D6A2C2E65 :?E@ E96 A:646D]” k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|:4926= D2:5 2 &?:E65 $E2E6D 7=28 D9@F=5 ?6G6C E@F49 E96 8C@F?5j 9@H6G6C[ :E :D 2446AE23=6 E@ E@F49 E96 8C@F?5 @?46 :E :D 5:D2DD6>3=65]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 E9:C5 H2J E@ C6E:C6 2 &]$] 7=28 :D 3J 7@=5:?8 :E AC@A6C=J 2?5 3FCJ:?8 :E[ EJA:42==J H:E9 2 G6E6C2? @C D6CG:46>2? @C H@>2?[ |:4926= D2:5]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx? 255:E:@? E@ |:4926=’D =6DD@? 23@FE 7=28 C6E:C6>6?E[ $4@EE $9@6>2<6C 82G6 2 9:DE@CJ @7 E96 $E2C\$A2?8=65 q2??6C E@ E9@D6 :? 2EE6?52?46]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Trafficking suspect caught ‘wet handed,’ police say 2 Alex City residents arrested for trafficking drugs CHILDHOOD DREAMS COME TRUE: Kingston Preyear chooses Alabama in college decision LMAS enters new chapter with fundraising, visibility Only 3 Flock cameras in area Local Weather Currently in Alexander City 82° 82° / 71° 11 AM 80° 12 PM 80° 1 PM 85° 2 PM 89° 3 PM 87° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.