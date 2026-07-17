Usually when people think of burning a flag, it has a negative connotation.

However, in fact, the proper way to retire a flag is through burning it during a flag retirement ceremony, which took place July 4 in Dadeville at Patriot Park.

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Lizi Arbogast / TPI A Dadeville resident properly retires a United States flag during a Fourth of July ceremony at Patriot Park.

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