Featured Small engine repair shop opens in Alex City Lizi Arbogast Lizi Arbogast Managing Editor Author email Jul 22, 2026 4 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save It all started with a weed eater.When Eric Fuller was about 11 or 12 years old, he remembers finding an old weed eater that he said didn’t work for several years. Until he got involved, anyway. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m“x E@@< :E 2A2CE[ AFE :E 324< E@86E96C 2?5 8@E :E CF??:?8[” uF==6C D2:5]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m}@H[ a_ J62CD =2E6C[ uF==6C 92D @A6?65 9:D @H? D>2== 6?8:?6 C6A2:C D9@A :? p=6I2?56C r:EJ 2?5 :D 7F=7:==:?8 9:D =:76=@?8 5C62>D H:E9 !C@%649 $>2== t?8:?6 #6A2:C {{r]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(9:=6 >2?J >6492?:4D 86E E96:C 42C66CD 7C@> E96:C 72>:=:6D[ uF==6C’D DE@CJ :D 2 =:EE=6 5:776C6?E] w6 5:5?’E 92G6 2?J@?6 :? 9:D 72>:=J H9@ H2D 2 >6492?:4] x?DE625[ 96 56G6=@A65 E96 :?E6C6DE @? 9:D @H?]k^DA2?mk^Am Buy Now Gwen Bishop / TPI kAmkDA2?m“x 925 @?6 4@FD:? E92E AC6EEJ >F49 H2D 2 >6492?:4[ 3FE @E96C E92? E92E[ x C62==J 5@?’E <?@H @7 2?J3@5J 6=D6 :? >J 72>:=J E92E H6?E E9:D C@FE6[” uF==6C D2:5] “x 8F6DD :E ;FDE 92AA6?65 E@ 9:E >6]” k^DA2?mk^AmkAmkDA2?muF==6C H2D a_ H96? 9:D 42C66C :? 2FE@>@E:G6 3682?] w6 DE2CE65 @77 :? 2 3@5J D9@A 367@C6 >@G:?8 E@ 2 >6492?:4’D A@D:E:@? :? pF3FC?] uC@> E96C6[ 96 >@G65 2C@F?5 H@C<:?8 2E $U2>Aj$ s:D4@F?E %:C6 !C@D[ u@C3FD pFE@ 2?5 w6?56CD@? %:C6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp?5 @?6 E9:?8 23@FE uF==6C :D 96’D D66? 6?8:?6D 492?86 H:E9 E96 E:>6D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“p =@E @7 E96 ?6H6C DEF77[ E96J 4@>6 H:E9 =:<6 6=64EC@?:4 3@2C5D[” uF==6C D2:5] “p =@E @7 E96D6 ?6H6C >@E@CD[ J@F 42? 24EF2==J 86E 5:28?@DE:4 D42? E@@=D 2?5 AF== 4@56D] x 92G6 @?6 324< 96C6 ?@H 2D 2 $<28[ 2?5 E96J 8@E 2? 6=64EC@?:4 5:DA=2J E92E E6==D J@F E96 9@FCD 2?5 2== @? E96C6]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp?5 E9@D6 6=64EC@?:4D 92G6 C62==J 96=A65 H:E9 5:28?@D:?8 2?5 7:I:?8 6?8:?6D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“xE’== A@A FA 72F=E 4@56D 2?5 6G6CJE9:?8 @? E96C6 2D H6==[” uF==6C D2:5] “$@ x >62?[ E96J’G6 4@>6 2 =@?8 H2J 7C@> ;FDE 92G:?8 E@ 86E :? E96C6 2?5 DE2CE E6DE:?8 DEF77 2?5 7:8FC:?8 :E @FE]” k^DA2?mk^AmkAmkDA2?muF==6C :D u@C5 t=64EC:42= 46CE:7:65 2?5 D2:5 9:D 6IA6C:6?46 H@C<:?8 2E 2 u@C5 562=6CD9:A 92D 277@C565 9:> E96 <?@H=6586 E@ 7:I 2=>@DE 2?J D>2== 6?8:?6] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m~?6 @7 E96 :?E6C6DE:?8 A2CED 23@FE uF==6C’D 3FD:?6DD >@56= :D 96’== 4@>6 E@ J@F] !C@%649 t?8:?6 42? 36 C624965 2E ade\bha\badf @C G:2 6>2:= 2Ek^DA2?m kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ>2:=E@i7F==6C2FE@`hheo8>2:=]4@>Qm7F==6C2FE@`hheo8>2:=]4@>k^2mk^DA2?mkDA2?m]k^DA2?mk^AmkAmk^AmkAmk^AmkAmkDA2?mk6>mvH6? q:D9@A 4@?EC:3FE65 E@ E9:D DE@CJ]k^6>mk^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Lizi Arbogast Managing Editor Author email Follow Lizi Arbogast Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular New Site youngster wins statewide pageant ACPD, TSCO police reports from June 30 through July 13 Former BRHS standout inks deal with Nike Trafficking suspect caught ‘wet handed,’ police say 2 Alex City residents arrested for trafficking drugs Local Weather Currently in Alexander City 78° Cloudy90° / 75° 8 PM 77° 9 PM 76° 10 PM 76° 11 PM 77° 12 AM 76° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.