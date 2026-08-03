A pair of Alexander City residents found themselves in the Tallapoosa County Jail after a search of their vehicle and home were searched by law enforcement.

According to a press release from the Tallapoosa County Sheriff’s Office, a deputy conducted a traffic stop on Friday, July 17, on Jefferson Street in Alex City for a traffic violation. During the stop, the deputy devolved probable cause to conduct a vehicle search and located 2 ½ ounces of marijuana, according to the release. 

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