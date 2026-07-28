Sometimes when your second home becomes your first, your skills and talents can bring a fresh perspective.
Goodwater’s Leslie Hardy has done this.
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