Featured Retired, but not finished Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Jul 23, 2026 5 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save There is no doubt Ellen Martin believes in education and it shows.After decades both in the classroom and in administration, Martin is now the newest member of Alexander City Schools Board of Education — a position she doesn’t take lightly. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m“(96? E9:D 3@2C5 A@D:E:@? 42>6 @A6?[ x 925 D6G6C2= A6@A=6 D2J ‘*@F C62==J ?665 E@ 5@ E92E[’” |2CE:? D2:5]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m%9@D6 D2>6 A6@A=6 2=D@ DFAA@CE65 96C 3642FD6 @7 96C 324<8C@F?5 :? E96 65F42E:@? DJDE6>]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“$@ x AC2J65 23@FE :E[ E2=<65 E@ >J 72>:=J 23@FE :E 2?5 >J 72>:=J D2:5 ‘w2G6 J@F =@DE J@FC >:?5n’” D96 D2:5] “qFE x E9@F89E x 4@F=5 36 2 96=A] x 4@F=5 3C:?8 2 5:776C6?E :?D:89E E@ E96 3@2C5 E92E E96J 92G6?’E 925 7@C 2 H9:=6]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|2CE:? 3682? 96C E6249:?8 42C66C 2E y:> !62CD@? t=6>6?E2CJ $49@@= :? `hgf 2D 2 D64@?5 8C256 E62496C] x? `hhc[ D96 3682? E96 D49@@= 25>:?:DEC2E:@? A2CE @7 96C 65F42E:@?2= 42C66C H96? D96 3642>6 2DD:DE2?E AC:?4:A2= E96C6]k^DA2?mk^Am Buy Now kAmkDA2?m“x 3=665 y:> !62CD@?[” D96 D2:5]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp7E6C D6CG:?8 D6G6? J62CD 2D AC:?4:A2= 2E y:> !62CD@?[ |2CE:? >@G65 E@ E96 46?EC2= @77:46 H96C6 D96 96=5 D6G6C2= A@D:E:@?D :?4=F5:?8 5:C64E@C @7 DFAA@CE D6CG:46D 2?5 5:C64E@C @7 6=6>6?E2CJ D49@@=D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%9C@F89 2== @7 96C G2C:@FD A@D:E:@?D H:E9:? pr$[ D96 D2:5 :E’D C62==J ;FDE 23@FE C6=2E:@?D9:AD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“qF:=5:?8 E9@D6 C6=2E:@?D9:AD[ 8@:?8 E92E 6IEC2 >:=6 2?5 36:?8 DFAA@CE:G6 … x D66 2 3@2C5 A@D:E:@? :D E92E J@F’G6 8@E E@ 92G6 C6=2E:@?D9:AD H:E9 E96 DFA6C:?E6?56?E[ E96 46?EC2= @77:46[ J@FC 724F=EJ 2?5 DE277[” |2CE:? D2:5] “xE’D @?6 E9:?8 E@ D:E 2E 2 3@2C5 >66E:?8 @?46 @C EH:46 2 >@?E9 … 3FE H6’G6 8@E E@ 36 E96C6 E@ DFAA@CE E96>]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%9@D6 2C6 ?@E ;FDE H@C5D 7@C 96C[ :E’D 96C >2?EC2] qC:89E 2?5 62C=J uC:52J >@C?:?8 D96 H2D 2E y:> !62CD@? 7@C :ED 4=62? FA 52J]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“x 4@F=5 92G6 DE2J65 :? 365 E9:D >@C?:?8 2?5 5@?6 ?@E9:?8[ 3FE E92E’D ?@E H92E x 766= =:<6 >J C@=6 2D 2 3@2C5 >6>36C :D[” |2CE:? D2:5]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m$96 2=D@ =6?E 96C E:>6 2?5 6?6C8J E@ {2<6 |2CE:? pC62 &?:E65 (2J’D s2J @7 p4E:@? H96C6 D96 G@=F?E66C65 E@ 4=62? 2E E96 7@C>6C }2E92?:6= w] $E6A96?D t=6>6?E2CJ $49@@=]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“%92E’D H92E :E’D 23@FEj :E’D 23@FE E96 <:5D[” |2CE:? D2:5] “$66:?8 E96>[ 8@:?8 :? E96:C 4=2DDC@@>D 2?5 G:D:E:?8 H:E9 E96> — :E ;FDE 8:G6D J@F E92E H2C> 7FKKJ 766=:?8 E@ <?@H E92E J@F’G6 >256 2 5:776C6?46 :? 2 49:=5’D =:76]”k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular New Site youngster wins statewide pageant Small engine repair shop opens in Alex City ACPD, TSCO police reports from June 30 through July 13 Former BRHS standout inks deal with Nike County secures funding for upgrades on Moose Road Local Weather Currently in Alexander City 79° 90° / 73° 9 PM 79° 10 PM 78° 11 PM 77° 12 AM 78° 1 AM 78° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.