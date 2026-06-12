A few changes to the 2026-2027 Tallapoosa County Schools parent and student handbook raised a few questions from the county board of education members.
Deputy superintendent Dr. Penny Johnson presented a working draft of the updated Code of Conduct and went over the biggest changes with the board during its work session Tuesday night.
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