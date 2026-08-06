“Tonight is proof that governing isn’t easy,” Alexander City Mayor Mike Densmore said during his final comments at Monday night’s city council meeting after the council tabled the resolution to appoint a new city attorney.

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Alexander City City Council could not reach a consensus Monday night when voting for the city’s next attorney. The candidates include, from left, Alan T. Hargrove Jr.; Thomas R. Goree Jr.; Joseph R. Fuller; Tom F. Young Jr. and Gregory M. Varner.

Larkin Radney, the current city attorney, is set to retire from his position Aug. 31.

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The 10U softball team was recognized for placing in the Silver Bracket during the USSSA World Series Championship at the Alexander City City Council meeting Monday night.