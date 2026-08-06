“Tonight is proof that governing isn’t easy,” Alexander City Mayor Mike Densmore said during his final comments at Monday night’s city council meeting after the council tabled the resolution to appoint a new city attorney.
Larkin Radney, the current city attorney, is set to retire from his position Aug. 31.
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