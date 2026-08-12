In an unorthodox move, Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes Jr. pointed out several issues in Alexander City that lead to poor overall grades.

Reyes spoke to the Alexander City Kiwanis Club Thursday afternoon and pointed out issues in the city that other community leaders have also addressed.

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Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes Jr. speaks to the Alexander City Kiwanis Club about underlying reasons the school system’s state report card is not in the 90s.