In an unorthodox move, Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes Jr. pointed out several issues in Alexander City that lead to poor overall grades.
Reyes spoke to the Alexander City Kiwanis Club Thursday afternoon and pointed out issues in the city that other community leaders have also addressed.
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