Some might choose to travel to lower Alabama for a beach vacation, but there is a spot at home offering the same experience for free.

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Lizi Arbogast / TPI The newly named Centennial Park, previously DARE Power Park, is open seven days a week throughout the summer months.

Previously known as D.A.R.E. Power Park, Centennial Park is one of the only free public accesses to Lake Martin by car. It has a playground with new playground balls, pavilions and picnic tables, which can be reserved for events or parties and bathrooms. Lake Martin Tourism president Sandra Fuller described it as a clean, family-friendly environment. The beach saw 26,000 visitors last year over a 12 month period. 

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Lizi Arbogast / TPI D.A.R.E. Power Park is renamed to Centinnel Park in honor of Lake Martin reaching 100 years old.