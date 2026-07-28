One mission trip was all it took.
Michael Pike knew there was something God wanted him to do to help others, what the calling was he didn’t know.
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