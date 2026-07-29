The population of Alexander City is estimated to be around 14,500 residents, while the population of Atlanta is roughly 500,000 — not including the six million in the surrounding areas.

Although it’ll be an adjustment, it’s one that Benjamin Russell senior Kalib Spivey is going to have to get used to with his commitment to Georgia Tech football. And already, he knows it’ll be easy to make.

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File / TPI Benjamin Russell defensive lineman Kalib Spivey (8) made his decision to commit to Georgia Tech a week before his orgianl planned date. He cited reltionships with the coaching staff as one of the top reasons to commit.
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File / TPI Benjamin Russell defensive lineman Kalib Spivey (8) chose the Yellow Jackets over schools like Clemson, Maryland and Duke. He is one of the top rated defensive lineman recruits in Alabama.