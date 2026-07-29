The population of Alexander City is estimated to be around 14,500 residents, while the population of Atlanta is roughly 500,000 — not including the six million in the surrounding areas.
Although it’ll be an adjustment, it’s one that Benjamin Russell senior Kalib Spivey is going to have to get used to with his commitment to Georgia Tech football. And already, he knows it’ll be easy to make.
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