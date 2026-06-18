Safer places to shelter have opened across Tallapoosa County in preparation for the incoming severe weather and potential flooding.

All community FEMA safe rooms, including Camp Hill, Daviston, Hackneyville, Jackson’s Gap, Tallassee and Union, are open as well as Jackson’s Gap Town Hall basement, which is a safer place.

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