A concerned grandparent addressed the Tallapoosa County Board of Education Tuesday during its regular meeting requesting the board review an administrative error.

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Abby Coan addresses the Tallapoosa County Board of Education concerning an administrative error that has left her grandson out of pre-K for the upcoming school year.

The grandparent was speaking on behalf of her pre-K age grandchild concerning eligibility for the lottery to be admitted to Reeltown Elementary School for the 2026-2027 school year.