Central Alabama Community College announced seven of its students will be recognized during the Phi Theta Kappa 2026 International Convention.

The Distinguished Chapter Officer Team Hallmark Award will be given to Rebekah Burton, Kylie Davis, Luke Hanks, Abigail Hyatt, Chloe Russek, Noah White and Kenny York during the organization’s convention scheduled for March 26-28 in Baltimore.

030726 CACC students recognized.jpg
Buy Now

Central Alabama Community College's Phi Theta Kappa officers will be recognized at PTK's international convention this month. From left, Luke Hanks, Abigail Hyatt, Rebekah Burton, Kylie Davis, Chloe Russek and Noah White will all receive the honor.