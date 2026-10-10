Described by his nominators as committed, dependable and a person that leads by example, it was clear why he was named the Emergency Services Tallapoosa County First Responder of the Year. 

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Sarah Chase / TPI Tallapoosa EMS coordinator and field training officer Charles Benton accepts his award for Tallapoosa County EMS First Responder of the Year from Lake Martin-Dadeville Chamber CEO Bridget Thornell during the luncheon. Benton has been with Tallapoosa EMS for almost nine years.

Tallapoosa EMS coordinator and field training officer Charles Benton started his medical services career in the Marine Corps inside infantry tactics. He served as a scout sniper and platoon sergeant — his service proving to be memorable given the two Purple Hearts he was awarded and the Bronze Star Medal of Honor. 