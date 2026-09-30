When doing some research, you’re going to have to do some scrolling before you find the last time the Dadeville volleyball team was area champs. Not only that, but also when they earned hosting rights for their area tournament. 

But just like all things, streaks were meant to be broken and Dadeville did just that in a 3-1 win over Central Coosa in the Tigers final Class 2A Area 8 game of the season. Dadeville went a perfect 6-0 against area opponents during the regular season. 

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Samuel Higgs / TPI Central Coosa outside hitter Lillie Kimbrell attempts to tip the ball over Dadeville's Arieana Johnson on Thursday. Central Coosa fell 3-1 to Dadeville in the Class 2A Area 8 regular season finale.
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Samuel Higgs / TPI Dadeville middle hitter Kimoria Jones leaps in the air to spike the ball past Central Coosa's Harper Self. Dadeville finished Class 2A Area 8 with a perfect 6-0 record, earning the No. 1 seed for the area tournament.