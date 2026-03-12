Foodies had their bowls and spoons in hand for Saturday’s downtown cookoff.

Jonathan Bloom entertained attendees of the 5th annual Main Street Chili & Gumbo Cookoff Saturday.

Main Street’s fifth-annual Chili & Gumbo Cookoff was held Saturday in downtown Alexander City and executive director Michelle West said the event turned out great.

