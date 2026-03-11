All Braxton Wilson needed was a chance, and Huntingdon was the school to give him just that.

On Friday, Horseshoe Bend’s Wilson made his commitment official, signing to play football at Huntingdon College in Montgomery. Having played nearly five years of varsity, he ranks among the top of school history in rushing yards, according to coach Jeremy Phillips, but that only scratches the surface of his impact.

030726-wilson signing.jpg
Buy Now

Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Braxton Wilson, left, and coach Jeremy Phillips, right, pose for a picture at Wilson's signing day. Wilson signed to play college football at Huntingdon College in Montgomery.