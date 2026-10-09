Coosa Central knew it had a tough task in hosting Reeltown. 

“We knew they were a real good football team,” Coosa coach Daniel Flowers said. “We knew it was a tall task.”

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Cliff Williams / TPI Reeltown’s Jaiden Gordon (7) tries to break the tackle of Coosa Central’s Ja’Qualyn Kelly (2).
Reeltown at Coosa Central
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Cliff Williams / TPI Coosa Central’s Ja’von Peterson (0) tries to avoid the Reeltown tackle.

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