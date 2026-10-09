Featured Rebels score early and often in lopsided win Cliff Williams Cliff Williams Staff Writer Author email Oct 9, 2026 16 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Coosa Central knew it had a tough task in hosting Reeltown. “We knew they were a real good football team,” Coosa coach Daniel Flowers said. “We knew it was a tall task.” × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm#66=E@H? 4@249 |2EE y@9?D@? D2:5 9:D E62> H2D?’E ?646DD2C:=J 7F==J >6?E2==J AC6A2C65 7@C E96 82>6 H:E9 r@@D2]k^AmkAm“(6 925 9@>64@>:?8 =2DE H66< 2?5 E92E H2D 5:DEC24E:?8[” y@9?D@? D2:5] “(6 2=D@ 925 72== 3C62< E9:D H66<] q@E9 E9:?8D E@@< FD @FE @7 @FC >6?E2= 82>6]”k^Am Buy Now Cliff Williams / TPI Reeltown’s Jaiden Gordon (7) tries to break the tackle of Coosa Central’s Ja’Qualyn Kelly (2). CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 kAmtG6? H:E9 E96 5:DEC24E:@?D[ E96 82>6 H2D ?6G6C :? 5@F3E 7@C E96 G:D:E:?8 #636=D] %96J E@@< @G6C 7C@> E96 @A6?:?8 5C:G6 2?5 ?6G6C =@@<65 324<] #66=E@H? 5@>:?2E65 E96 =:?6 @7 D4C:>>286 @? 3@E9 D:56D @7 E96 32== 2?5 H@? de\e] k^AmkAm“xVG6 366? AC6249:?8 E@ E96> 2== H66<[” y@9?D@? D2:5] “*@F H2?E E@ D9@H >2EFC:EJ E@ 36 2 492>A:@?D9:A E62>] *@F 92G6 E@ 36 23=6 E@ :>AC@G:D6 2?5 252AE] x E9@F89E E96J C62==J 5:5 E92E H6==] %96J =@4<65 :? H96? E96J ?665 E@]”k^AmkAm%96 #636=D H6C6 42CC:65 @776?D:G6=J 3J y2:56? v@C5@? 2?5 p=:;29 (@@5D] q6EH66? E96> E96J 925 bab J2C5D CFD9:?8 :? E96 7:CDE 92=7] (@@5D 925 aae J2C5D H:E9 E@F495@H? CF?D @7 bh[ ae[ d`[ d` 2?5 `e J2C5D] v@C5@? 925 2 hg\J2C5 CFD9:?8 E@F495@H? 2D H6==]k^AmkAmp=>@DE 2== CFD9:?8 42>6 7C@> v@C52? 2?5 (@@5D 7:?5:?8 E96 6586 2?5 EFC?:?8 :E FA 7:6=5] k^AmkAm“p =@E @7 E92E :D 92ED @77 E@ @FC C646:G6CD H9@ 92G6 366? 5@:?8 2 A96?@>6?2= ;@3 3=@4<:?8[” y@9?D@? D2:5] “~FC @776?D:G6 =:?6 :D 86==:?8 2?5 5@:?8 2 A96?@>6?2= ;@3 E@@] $@ 86EE:?8 @FE E@ E96 6586[ J@F <?@H[ y\|2?[ #665 W(@@5X 2?5 p=:;29 (@@5D[ E9@D6 8FJD 2C6 5@:?8 2 C62==J 8@@5 ;@3 3=@4<:?8 :? DA246 2?5 36:?8 D6=7=6DD H:E9 E92E] %96? E96JVC6 5@:?8 2 C62==J 8@@5 ;@3 H96? E96 32==D :? E96:C 92?5D E@@]”k^Am Buy Now Cliff Williams / TPI Coosa Central’s Ja’von Peterson (0) tries to avoid the Reeltown tackle. CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 kAmy@9?D@? D2:5 E96 #636= 5676?D6 925 AC6A2C65 >@C6 7@C E96 CF?] qFE r@@D2 E9C6H E96 32== af E:>6D :? E96 82>6 7@C4:?8 E96 #66=E@H? E@ 25;FDE] |@DE @7 E92E H2D 369:?5 E96 2C> @7 r@@D2 BF2CE6C324< (2J=@? r92A>2?\p==6?]k^AmkAm“w6VD 2? 6=:E6 2E9=6E6[” y@9?D@? D2:5] “u@C FD E@ 36 23=6 E@ 86E AC6DDFC6 H:E9 ;FDE E9C66 8FJD FA 7C@?E @A6?65 FA D@>6 E9:?8D 7@C FD E@ 5@ :? E96 324< 7:6=5 2?5 H:E9 @FC =:?6324<6CD]”k^AmkAmr@@D2’D @?=J D4@C6 @7 E96 ?:89E 42>6 H96? r92A>2?\p==6? 4@??64E65 H:E9 z6’D92F? (:==:?892> 7@C 2 h\J2C5 E@F495@H?] %96J AC6G:@FD=J 4@??64E65 @? 2 c_\J2C5 C646AE:@?] r92A>2?\p==6? H2D 2=D@ 23=6 E@ 4@??64E H:E9 y24BF6K !2C<6C 7@C 2 be\J2C5 C646AE:@?]k^AmkAm“(6 925 D@>6 492?46D E@ 86E :? E96 82>6 E@ 86E D@>6 A@D:E:G6 A=2JD[” u=@H6CD D2:5] “(6 ;FDE 5:5?VE 5@ :E 6?@F89] (:E9 E96:C BF:4< D4@C6D[ H6 ;FDE H6C6?’E 7F==J :? E96 82>6] v:G6 4C65:E E@ #66=E@H?j E96J 2C6 2 C62==J 8@@5 E62>]”k^AmkAmr@@D2 86ED C625J 7@C {2?6EE ?6IE]k^AmkAm#66=E@H? H:== E2<6 @? #2?5@=A9 r@F?EJ] %9FCD52J’D 82>6 H:E9 r@@D2 AC6D6?E65 y@9?D@? H:E9 E96 @AA@CEF?:EJ E@ =@@< 7@CH2C5 2 =:EE=6 3:E 36J@?5 86EE:?8 D@>6 A=2J:?8 E:>6 @? J@F?86C A=2J6CD]k^AmkAm“(6 92G6 D@>6 8FJD H9@ 2C6 32?865 FA 2 =:EE=6[” y@9?D@? D2:5] “(6 H6C6 23=6 E@ 8:G6 E96> D@>6 C6DE H9:49 E96J ?66565]”k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Cliff Williams Staff Writer Author email Follow Cliff Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular 4 arrested on drug charges Governor issues state of emergency in 3 local counties, beyond ACPD, JGPD & TCSO police reports Sept. 14-29 Local counties now under tropical storm watch City declares state of emergency Local Weather Currently in Alexander City 65° Cloudy67° / 59° 2 PM 65° 3 PM 66° 4 PM 67° 5 PM 68° 6 PM 68° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.