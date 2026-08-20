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SEASON PREVIEW: Cougars carrying chip on shoulder heading into 2026

SEASON PREVIEW: Cougars carrying chip on shoulder heading into 2026

The Central Coosa football team has seen the conversation on social media. The football talking heads across the state believe the Cougars will finish last in Class 2A Region 4, last year was just a fluke and the Cougars will fall back to where they once were.

Coosa coach Daniel Flowers has taken notice of it, printed it out and placed it in all the players' lockers.

central coosa 001.jpg
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Samuel Higgs / TPI Central Coosa's Zaccai Lauderdale (9) evades Horseshoe bend defender on a run play.
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Samuel Higgs / TPI Central Coosa's Ja'Von Peterson (1) break out into open space on a kick return.

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