Featured SEMI SHOWDOWN: Reeltown, Cottonwood face off for state title berth Samuel Higgs Samuel Higgs Sports Editor Author facebook Author linkedin Author twitter Author email Nov 27, 2026 7 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The Thanksgiving spread year is usually consistent: turkey, stuffing, mac and cheese and some Reeltown football. In preparation for the holiday season, the Rebels served up a dish better known as a trip to the basketball season for the Luverne Tigers in the Class 2A quarterfinals, walking away with a 42-26 win. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?mp?5 367@C6 E96 #636=D 86E E@ 5:8 :?E@ 56DD6CE[ 2=D@ <?@H? 2D E96 r=2DD ap E:E=6 82>6[ E96J >FDE E2<6 E96:C 7:CDE C@25 EC:A @7 E96 A@DED62D@? 5@H? E@ r@EE@?H@@5] p=E9@F89 ?@E 2D 7C6BF6?E 2D #66=E@H? 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