Benjamin Russell coach Richy Brooks knew what he was getting into when facing off against a Michael Dismukes-led squad. 

He’s seen Dismukes multiple times throughout his lengthy tenure with the Wildcats, and typically, the games tend to lean in favor of who outlasts the other. And on Wednesday, it was Brooks and the Wildcats who held on late, taking a 5-2 win in 10 innings. 

030726-br baseball 002.jpg
Ana Sofia Meyer / TPI Benjamin Russell's Jesse Worthy aims a throw towards first base on Wednesday night. The Wildcats took home a 5-2 win over Elmore County in extra innings.