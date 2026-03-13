Asian Lady Beetles

If you are like most people in the Lake Martin area, this fall your house has been invaded by dozens … or hundreds … or even thousands of pretty little “ladybugs.”
Except these insects are not the ladybugs you grew up with.
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