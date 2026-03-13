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Asian Lady Beetles

Not your childhood ladybug: What to know about this invasive backyard beetle

If you are like most people in the Lake Martin area, this fall your house has been invaded by dozens … or hundreds … or even thousands of pretty little “ladybugs.”

Except these insects are not the ladybugs you grew up with.

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While good for garden pest control, the beetles have been known to also damage crops
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Asian lady beetles are attracted to light-colored areas and homes 

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