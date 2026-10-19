Pretty Strokes Don't Always Win Matches

There is a player at almost every tennis club who makes you stop and watch. The forehand is smooth. The backhand is effortless. The serve has pace and perfect rhythm. In warm-ups, the ball seems to travel exactly where it is supposed to go. Every stroke looks like it belongs in a tennis instructional video.
Then the match starts.
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