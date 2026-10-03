Sticks and stones may break my bones but words will never hurt me.
I was 6 when my mom first used this mantra to soothe me when I came home from school crying.
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