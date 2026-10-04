Fall is in the air. Well astronomical fall is, but not so much in temperature.

Our office keeps asking each other when the temperature will change, and unfortunately all of us southerners know we’ll still be burning on Thanksgiving. The chill may not be in the air, but the atmosphere around this time still morphes into something different. The leaves will still start to turn and find their way onto the concrete, and we’ll still pull out those festive autumn decorations. As the season rolls in on Sept. 22, it is the perfect time to slow down, take a look back on the year so far and reset. 

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