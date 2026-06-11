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All-Elmore County Baseball All-Stars

All-Elmore County Baseball All-Stars

FIRST TEAM

Miller Lombardi, Wetumpka junior

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File / TPI

For Wetumpka, Miller Lombardi is a quickly rising star. Lombardi had several great outings on the mound, striking out 44 batters while allowing only two earned runs for a .40 earned run average. Lombardi is set to represent the black and gold at the upcoming North-South All Star game.
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File / TPI Tallassee catcher Brue Milner hit 10 home runs for the Tigers this season, adding a team-high 27 RBIs and 21 walks for a .458 batting average. Milner broke Tallassee's career RBI record, previously held by his father. This summer, the Georgia Tech commit will represent the Tigers at the North-South All Star game.
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File / TPI Elmore County's Gage Davis, leadoff hitter and shortstop, was a key asset to the Panthers this season. He averaged .388 at the plate with a team-high 50 hits. The senior was a key baserunner with 24 walks and 13 stolen bases.
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Ana Sofia Meyer / TPI Stanhope Elmore shortstop Hayden Anderson (6) makes a double play with a throw to first base.
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Ana Sofia Meyer / TPI Holtville second baseman Cole Parrish (5) picks up a ground ball against Stanhope Elmore.

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