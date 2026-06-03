 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit
Featured

All-Elmore County Softball All Stars

FIRST TEAM

Cheyann Easterling, Tallassee junior

060326 softball all-stars TALL.jpg
Buy Now

File / TPI As the Tigers' lead off hitter, Cheyann Easterling (7) topped the lineup in batting average, hits, runs and stolen bases. The junior shortstop was recently selected to represent Tallassee in the AHSAA's annual North-South All Star softball game later this summer.
040826 wetumpka softball 01.jpg
Buy Now

Bailey Carlisle, Wetumpka senior
060326 softball all-stars WE2.jpg
Buy Now

File / TPI Wetumpka second baseman Lexie Smith was a standout in the infield for the Indians all season. As their lead off hitter, Smith racked up 71 runs, 36 RBIs and 41 stolen bases. Smith was selected to the AHSAA's North-South All Star game later this summer.
holt 007.jpg
Buy Now

Trinity Stroud, Holtville junior
052825 Hicks North-South.jpg
Buy Now
060326 softball all-stars EC.jpg
Buy Now

File / TPI Elmore County catcher Baileigh Ames (center) served as a barricade behind the plate for the Panthers. As only a freshman, Ames stepped up into the starting role and led ECHS in home runs on the season with nine.
040826 stanhope elmore softball 10.jpg
Buy Now

Jacaiya Perry Stanhope Elmore softball
holtville softball 03.jpg
Buy Now

Holley DeVaughn, Holtville senior
030426 wetumpka softball 04.jpg
Buy Now

Ana Sofia Meyer / TPI Wetumpka first baseman Sophie Arant celebrates after hitting a double in the bottom of the first inning against Opelika.

Sign Up

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred