Coaching, like many things, is a calling. 

As glamorous as it may sound to work in and around athletes, coaching requires far more than just a love of the game or an interest in sports. It’s late nights, long drives, early mornings, hard decisions, planning, film sessions, grueling workouts and the frustrations of anything worth the effort. 

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Ana Sofia Meyer / TPI ECHS boys basketball coach Nathan Taylor, an Elmore County alumnus, led the Panthers to breaking the 30-year regional tournament drought and a 9-20 record.
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